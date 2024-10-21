У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19, серед школярів

У столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 4,9% за рахунок дитячого населення.

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У столиці рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 52,5%. Наразі цей показник становить 378,8. Як пишуть у КМДА, за даними ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», у Києві за 42-й тиждень 2024 року зареєстровано 11 184 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19.

Водночас повідомляється, що загалом у столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 4,9% за рахунок дитячого населення. Так, випадків захворювання в дітей виявлено 7 565 проти 6 880 за минулий тиждень (зростання на 10%), а ось захворюваність серед дорослих змінилась із 3 777 на 3 619 (зниження на 4,2%).

Діти становлять 67,6% від загальної кількості, на попередньому тижні – 64,6%. Захворюваність серед школярів зросла на 4%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 4 005 випадків.

Крім того, порівняно з попереднім тижнем, зросла кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 165 осіб, зокрема 138 дітей.

Також на COVID-19 захворіли 119 осіб, зокрема 8 дітей до 17 років. Госпіталізували 32 особи, з яких 11 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувають 2 дорослих пацієнти.

Як наголошується, протягом звітного тижня летальних випадків від ускладнень COVID-19 та грипу не було зареєстровано.

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