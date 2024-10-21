Практика судів
  1. Суспільство

У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19, серед школярів

14:24, 21 жовтня 2024
У столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 4,9% за рахунок дитячого населення.
У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19, серед школярів
Джерело фото: Bermix Studio / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 52,5%. Наразі цей показник становить 378,8. Як пишуть у КМДА, за даними ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», у Києві за 42-й тиждень 2024 року зареєстровано 11 184 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19.

Водночас повідомляється, що загалом у столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 4,9% за рахунок дитячого населення. Так, випадків захворювання в дітей виявлено 7 565 проти 6 880 за минулий тиждень (зростання на 10%), а ось захворюваність серед дорослих змінилась із 3 777 на 3 619 (зниження на 4,2%).

Діти становлять 67,6% від загальної кількості, на попередньому тижні – 64,6%. Захворюваність серед школярів зросла на 4%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 4 005  випадків.

Крім того, порівняно з попереднім тижнем, зросла кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 165 осіб, зокрема 138 дітей.

Також на COVID-19 захворіли 119 осіб, зокрема 8 дітей до 17 років. Госпіталізували 32 особи, з яких 11 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувають 2 дорослих пацієнти.

Як наголошується, протягом звітного тижня летальних випадків від ускладнень COVID-19 та грипу не було зареєстровано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна повинна готувати пенсійну реформу і переглянути законодавство щодо спеціальних пенсій

Нові домовленості з МВФ передбачають вжиття заходів для мінімізації тиску витрат, пов’язаного з пенсіями, та обмеження спецпенсій.

Україна має прийняти закон про створення Вищого суду з публічно-правових спорів до кінця грудня 2024 року – меморандум з МВФ

Відбирати нових суддів Вищого суду з публічно-правових спорів будуть під час конкурсу з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Верховний Суд звернув увагу на статус Архітектурно-містобудівної ради у процедурі прийняття детального плану території

Статус Архітектурно-будівельної ради у процесі розробки та затвердження містобудівної документації.

В Україні перед прийняттям законів збираються проводити публічні консультації – підписано закон

Втім, закон щодо публічних консультацій перед прийняттям законів набуде сили після воєнного стану.

Верховний Суд висловився стосовно принципів правової визначеності та належного урядування в спорах про анулювання ліцензії

Принцип правової визначеності як запобіжник протиправного рішення СВП про анулювання ліцензії – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду