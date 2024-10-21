В Киеве выросла заболеваемость на грипп и ОРВИ, в частности COVID-19, среди школьников

По столице по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 4,9% за счет детского населения.

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В столице уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 52,5%. В настоящее время этот показатель составляет 378,8. Как пишут в КГГА, по данным ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава», в Киеве за 42-ю неделю 2024 года зарегистрировано 11 184 новых случая заболевания на грипп и ОРВИ, в том числе COVID-19.

В то же время сообщается, что в целом по столице по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 4,9% за счет детского населения. Так, случаев заболевания у детей выявлено 7 565 против 6 880 за прошедшую неделю (рост на 10%), а вот заболеваемость среди взрослых изменилась с 3777 на 3619 (снижение на 4,2%).

Дети составляют 67,6% от общего количества, на прошлой неделе – 64,6%. Заболеваемость среди школьников выросла на 4%. Так, у детей школьного возраста зарегистрировано 4 005 случаев.

Кроме того, по сравнению с предыдущей неделей, возросло число госпитализированных среди больных на грипп и ОРВИ среди взрослых и детей. В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 165 человек, в том числе 138 детей.

Также COVID-19 заболели 119 человек, в частности 8 детей до 17 лет. Госпитализировали 32 человека, из которых 11 детей. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 2 взрослых пациента.

Как отмечается, в течение отчетной недели летальных случаев от осложнений COVID-19 и гриппа не было зарегистрировано.

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