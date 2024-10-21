Кабмин назначил Александра Перцовского главой правления Укрзализныци

Александр Перцовский заменил Евгения Лященко, который продолжит работать в должности члена правления Укрзализныци.

Фото: cfts.org.ua

Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что до завершения контракта с Укрзализныцей Евгений Лященко, который с марта 2023 года по сегодняшний день занимал должность председателя правления, продолжит работать в должности члена правления. Кроме того, с должностей членов правления Укрзализныци уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин.

В Укрзализныце напомнили, что Александр Перцовский работает в АО «Укрзализныця» с 2020 года. До этого он занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление.

Также было обнародовано распоряжение Кабинета Министров «Некоторые вопросы правления акционерного общества «Украинская железная дорога».

В нем говорится, что Лященко, Крота, Логунова, Мишина и Перцовского уволили с занимаемых должностей в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины.

Александр Перцовский был назначен председателем правления акционерного общества «Украинская железная дорога» сроком на три года.

В свою очередь Евгений Лященко назначен членом правления до 31 марта 2025 года.

«Уполномочить председателя наблюдательного совета акционерного общества «Украинская железная дорога» подписать контракт с председателем правления акционерного общества «Украинская железная дорога» Перцовским Александром Семеновичем», - говорится в распоряжении.

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