Керівник Полтавського БЕБ Олег Пахніц задекларував 6,5 млн доларів

Олег Пахніц у річній декларації за 2023 рік вказав, що має 6,5 млн доларів готівкою.

Керівник територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області Олег Пахніц у річній декларації за 2023 рік вказав, що має 6,5 млн доларів готівкою.

Як свідчить декларація Олега Пахніца, його родина володіє значним майном, включаючи земельні ділянки, кілька квартир, паркінги, транспортні засоби.

Щодо заробітної плати отриманої за основним місцем роботи, а саме на посаді керівника територіального управління БЕБ у Полтавські області, то Олег Пахніц вказав суму 714 662 грн.

Окрім того, посадовець вказав і інші доходи, в тому числі подарунки, зокрема, він відмітив, що отримав від дочки подарунок у грошовій формі – 1,7 млн грн.

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