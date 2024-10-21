В Минздраве расширили реестр лекарственных средств, стоимость которых покрывает государство

В программу включено 589 торговых названий лекарств и изделий, среди которых 208 доступны бесплатно.

Министерство здравоохранения обновило Реестр лекарственных средств и медицинских изделий для программы реимбурсации.

Как отмечают в Минздраве, в программу включено 589 торговых названий лекарств и изделий, среди которых 208 доступны бесплатно. Программа пополнена новыми средствами для лечения расстройств психики, а также фентаниловым пластырем для обезболивания и паллиативной помощи.

Актуальные Реестры можно просмотреть по ссылке:

В программу «Доступные лекарства» входит:

241 средство для сердечно-сосудистых заболеваний

110 средств от расстройств психики и поведения, эпилепсии

31 средство для хронических заболеваний дыхательных путей

7 препаратов для лечения болезни Паркинсона

55 препаратов для пациентов с сахарным диабетом II типа

4 средства для несахарного диабета

63 вида инсулинов

45 медицинских изделий для самоконтроля уровня сахара

25 средств для лиц в посттрансплантационном периоде

8 средств для лечения боли и паллиативной помощи

Программа дает право получить препараты безвозмездно или с частичной компенсацией.

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