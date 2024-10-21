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В Минздраве расширили реестр лекарственных средств, стоимость которых покрывает государство

20:16, 21 октября 2024
В программу включено 589 торговых названий лекарств и изделий, среди которых 208 доступны бесплатно.
В Минздраве расширили реестр лекарственных средств, стоимость которых покрывает государство
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Министерство здравоохранения обновило Реестр лекарственных средств и медицинских изделий для программы реимбурсации.

Как отмечают в Минздраве, в программу включено 589 торговых названий лекарств и изделий, среди которых 208 доступны бесплатно. Программа пополнена новыми средствами для лечения расстройств психики, а также фентаниловым пластырем для обезболивания и паллиативной помощи.

Актуальные Реестры можно просмотреть по ссылке:

В программу «Доступные лекарства» входит:

  • 241 средство для сердечно-сосудистых заболеваний
  • 110 средств от расстройств психики и поведения, эпилепсии
  • 31 средство для хронических заболеваний дыхательных путей
  • 7 препаратов для лечения болезни Паркинсона
  • 55 препаратов для пациентов с сахарным диабетом II типа
  • 4 средства для несахарного диабета
  • 63 вида инсулинов
  • 45 медицинских изделий для самоконтроля уровня сахара
  • 25 средств для лиц в посттрансплантационном периоде
  • 8 средств для лечения боли и паллиативной помощи

Программа дает право получить препараты безвозмездно или с частичной компенсацией.

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Минздрав

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