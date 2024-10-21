В Минздраве расширили реестр лекарственных средств, стоимость которых покрывает государство

Министерство здравоохранения обновило Реестр лекарственных средств и медицинских изделий для программы реимбурсации.
Как отмечают в Минздраве, в программу включено 589 торговых названий лекарств и изделий, среди которых 208 доступны бесплатно. Программа пополнена новыми средствами для лечения расстройств психики, а также фентаниловым пластырем для обезболивания и паллиативной помощи.
Актуальные Реестры можно просмотреть по ссылке:
В программу «Доступные лекарства» входит:
Программа дает право получить препараты безвозмездно или с частичной компенсацией.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.