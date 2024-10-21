Суд отменил начисление процентов по кредиту военному — детали дела

Апелляционный суд в Ивано-Франковске защитил права военнослужащего в кредитных правоотношениях.

Ивано-Франковский апелляционный суд вынес решение в пользу военнослужащего, отменив начисление процентов по кредиту, которые были неправомерно взысканы из-за неучета льгот, предусмотренных законом для военных во время особого периода. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Коллегия судей рассмотрела в открытом судебном заседании дело №352/1156/24 по апелляционной жалобе представителя военнослужащего на решение Тисменицкого районного суда, по делу по иску Общества с ограниченной ответственностью по возврату долгов (истец) к военнослужащему (ответчик) о взыскании задолженности.

Решением суда первой инстанции удовлетворен иск Общества с ограниченной ответственностью о взыскании по договорам ссуды с ответчика суммы задолженности, состоящей из основной суммы долга и процентов.

Не согласившись с решением суда первой инстанции по части взыскания с ответчика сумм задолженности по процентам, его представитель подал апелляционную жалобу.

Коллегия апелляционного суда установила, что ответчик с 2010 года и по настоящее время является военнослужащим Вооруженных сил Украины и выполнял и выполняет задачи по обеспечению национальной безопасности и обороны, является участником боевых действий, что подтверждается удостоверением.

В период выполнения условий кредитных договоров, а также по состоянию на момент принятия судом первой инстанции решения ответчик имел статус военнослужащего Вооруженных Сил Украины и на него распространялись льготы, предусмотренные пунктом 15 статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», то есть к ответчика не могла применяться ответственность в виде штрафных санкций и пени за невыполнение обязательств за пользование кредитом, а также отсутствовала обязанность по уплате процентов за пользование кредитом, чего судом первой инстанции учтено не было.

Учитывая вышеприведенные обстоятельства и приведенные положения законодательства, коллегия судей считает, что то обстоятельство, что истец не знал и начислял задолженность включая все составляющие, а суд первой инстанции также принимал решение, не имея данных об указанных обстоятельствах, не опровергают права ответчика, как военнослужащего , на гарантированное законом предоставление ему соответствующих льгот.

Учитывая изложенное, коллегия судей считает доводы апелляционной жалобы представителя ответчика-военнослужащего обоснованными, поэтому решение суда в части взыскания с ответчика процентов отменила и приняла в этой части новое решение об отказе истцу в удовлетворении этой части его требований.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.