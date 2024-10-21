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В Германии с 1 ноября упрощается порядок изменения в паспорте записи о поле — в очередь стали тысячи человек

19:58, 21 октября 2024
Для изменения пола и имени необходимо лишь подать простое заявление в ЗАГС, а не предоставлять два вывода психиатра и постановление суда.
В Германии с 1 ноября упрощается порядок изменения в паспорте записи о поле — в очередь стали тысячи человек
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В Германии 1 ноября вступит в силу новый закон, существенно упрощающий процедуру юридического изменения пола – то есть изменения обозначения пола в документах, до сих пор требовавшего отдельного решения суда.

С соответствующей просьбой в немецкие отделы ЗАГС обратились уже тысячи человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, например, в Берлине официальный запрос об изменении записи о новом полу направили около 1000 местных жителей, в Лейпциге это намерены сделать около 650 человек, около 500 – в Гамбурге, более 340 – в Кельне и 300 – в Мюнхене.

«Запросы о желании изменить запись в паспорте получают не только в больших городах Германии, но и в небольших: в баварском Штраубинге, например, на прием в ЗАГС записались 15 человек, в Бад-Райхенхалли – 4 и в Фюссене – 3», – отмечает издания.

Согласно закону о гендерном самоопределении, для изменения пола и имени необходимо лишь подать простое заявление в ЗАГС, а не предоставлять два вывода психиатра и постановление суда, как это было раньше. Закон вступит в силу 1 ноября.

Немецкое правительство ожидает, что ежегодно воспользоватся новой возможностью будут иметь около 4000 человек.

Закон допускает для внесения в паспорт в графу о поле четыре варианта пола: «мужской» «женский», «разнообразный» или «без указания». При этом при изменении записи предыдущая аннулируется.

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