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Міноборони допустило до експлуатації український багі «Варан»

17:00, 21 жовтня 2024
Вимоги до транспортного засобу інженеру називали військові.
Міноборони допустило до експлуатації український багі «Варан»
Джерело фото: mil.gov.ua
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Міністерство оборони допустило до постачання український багі «Варан». Цей транспортний засіб підвищеної прохідності будуть використовувати для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо.

Багі спроєктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На багі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична 5-ступінчаста коробка передач. Більшість вузлів, агрегатів, механізмів – це комплектуючі популярних світових автовиробників.

Як зазначають у Міноборони, «Варан» проєктував інженер, який має багаторічний досвід з ремонту і експлуатації автомобілів. Вимоги до транспортного засобу йому називали військові: швидкий, маневровий, ремонтопридатний, максимально низький, висока прохідність.

Двомісний багі важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. На піску багі розвиває швидкість понад 100 км/год.

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ЗСУ військові Міноборони

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