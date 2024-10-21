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В Хмельницкой области пьяный водитель сбил велосипедиста и оставил умирать — как его наказали

19:40, 21 октября 2024
Водитель допустил наезд на 71-летнего велосипедиста и, не оказав ему никакой помощи, скрылся с места ДТП.
В Хмельницкой области пьяный водитель сбил велосипедиста и оставил умирать — как его наказали
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В Хмельницкой области осудили водителя, который в нетрезвом состоянии устроил ДТП и оставил потерпевшего умирать. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Ему назначили 7 с половиной лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 7 лет. В пользу дочери погибшего суд взыскал с обвиняемого 200 000 гривен морального ущерба.

ДТП сталася увечері 10 лютого у м. Полонному. Водій легковика перевищив дозволену швидкість руху, не вибрав безпечного бокового інтервалу, не стежив за дорожньою обстановкою, не відреагував на її зміну та наїхав на 71-річного велосипедиста, що рухався попутно правим краєм проїзної частини.

Розуміючи, що збив людину, водій залишив місце ДТП. Унаслідок отриманих травм пенсіонер помер у лікарні.

Під час судового розгляду справи обвинувачений свою вину визнав частково. Розповів, що дійсно того вечора був за кермом ВАЗ, хоча й не мав посвідчення водія на право керування транспортними засобами. Запевнив, що не перевищував швидкість та не був п’яним, а велосипедиста не помітив через дощ та темну пору доби. Сказав, що випив алкоголь вже після аварії «для свого заспокоєння».

Суд уважає, що версію обвинуваченого спростовують докази у справі. Зокрема, за свідченнями його сусіда, після ДТП обвинувачений під’їхав до його будинку та подав звуковий сигнал, при розмові від нього було чути запах алкоголю й він нестійко тримався на ногах.

Станом на першу ночі 11 лютого тестування водія, підозрюваного у вчиненні аварії, на приладі "Драгер" показало результат 2.01 проміле алкоголю.

За висновком експерта, на момент аварії швидкість ВАЗу  становила близько 69 км/год. З такою швидкістю водій не мав технічної можливості уникнути наїзду на велосипедиста.

На думку суду, його вина у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), та у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан (ч. 1 ст. 135 КК України), повністю доведена.

Призначаючи покарання, суд серед іншого врахував те, що водія неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, його поведінку після вчинення кримінальних правопорушень, наявність захворювань, а також думку потерпілої щодо суворого покарання, часткове добровільне відшкодування їй завданої моральної шкоди.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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