Практика судов
  1. В Украине
  2. / Авто

Для владельцев авто в Киеве добавили новые функции в городском приложении

23:48, 21 октября 2024
Пользователи приложения Киев Цифровой смогут получать уведомления о своей парковке на заблокированном экране телефона.
Для владельцев авто в Киеве добавили новые функции в городском приложении
Источник фото: Киев Цифровой / Facebook
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киев Цифровой добавил новые функции владельцам авто. Теперь пользователи смогут получать интерактивные уведомления о своей парковке прямо на заблокированном экране телефона. Это должно позволит не пропустить время завершения парковки и избежать лишних затрат.

Как сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Петр Оленич, для пользователей Android добавлены интерактивные уведомления, позволяющие контролировать время парковки даже при заблокированном экране. А для пользователей iOS появилась функция Live Activity, предоставляющая удобный способ следить за активной парковкой.

Как писала «Судебно-юридическая газета», киевлянам напомнили, сколько придется заплатить за неправильно припаркованный автомобиль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Модель базовой общевойсковой подготовки мобилизованных будет изменена с декабря – Сырский

В декабре буду принимать решение по новой модели базовой общевойсковой подготовки – Александр Сырский.

Конкурс в апелляционные административные суды – результаты тестирования за 21 октября

Сразу 20 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 11 не явились.

Самосожжение возле здания суда — реакция Высшего совета правосудия

В Высшем совете правосудия попросили Офис Генпрокурора отреагировать на угрозы судьям Рокитнянского райсуда Киевской области.

Обеспечение устойчивости системы потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию – обновленный меморандум с МВФ

Обновленный меморандум с МВФ допускает повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Решая вопрос о предоставлении разрешения на исполнение решения МКАС, суд не пересматривает такое решение и не оценивает его правильность – Верховный Суд

Вопрос о том, противоречит ли отказ МКАС в удовлетворении иска покупателя публичному порядку Украины, не является предметом судебного разбирательства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Жовква
    Ігор Жовква
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси