Для владельцев авто в Киеве добавили новые функции в городском приложении

Пользователи приложения Киев Цифровой смогут получать уведомления о своей парковке на заблокированном экране телефона.

Источник фото: Киев Цифровой / Facebook

Киев Цифровой добавил новые функции владельцам авто. Теперь пользователи смогут получать интерактивные уведомления о своей парковке прямо на заблокированном экране телефона. Это должно позволит не пропустить время завершения парковки и избежать лишних затрат.

Как сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Петр Оленич, для пользователей Android добавлены интерактивные уведомления, позволяющие контролировать время парковки даже при заблокированном экране. А для пользователей iOS появилась функция Live Activity, предоставляющая удобный способ следить за активной парковкой.

Как писала «Судебно-юридическая газета», киевлянам напомнили, сколько придется заплатить за неправильно припаркованный автомобиль.

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