Для власників авто у Києві додали нові функції у міському застосунку

Користувачі застосунку Київ Цифровий зможуть отримувати сповіщення про своє паркування на заблокованому екрані телефону.

Джерело фото: Київ Цифровий / Facebook

Київ Цифровий додав нові функції для власників авто. Відтепер користувачі зможуть отримувати інтерактивні сповіщення про своє паркування прямо на заблокованому екрані телефону. Це має дозволить не пропустити час завершення паркування та уникнути зайвих витрат.

Як повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич, для користувачів Android додано інтерактивні сповіщення, які дають змогу контролювати час паркування навіть при заблокованому екрані. А для користувачів iOS з’явилась функція Live Activity, що надає зручний спосіб стежити за активним паркуванням.

Як писала «Судово-юридична газета», киянам нагадали, скільки доведеться заплатити за неправильно припарковане авто.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.