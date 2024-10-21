Практика судів
  1. В Україні

У Києві на Вокзальній площі змінюють організацію руху транспорту

23:30, 21 жовтня 2024
Тепер різні види транспорту здійснюватимуть рух окремими смугами.
У Києві на Вокзальній площі змінюють організацію руху транспорту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці на Вокзальній площі впорядковують транспортні потоки. Про це повідомили у КМДА.

Так, тепер різні види транспорту здійснюватимуть рух окремими смугами відповідно до схеми нижче. У КМДА наголошують, що транспортні потоки розподілені таким чином, аби громадський транспорт під’їжджав найближче до вокзалу.

Джерело фото: КМДА

Як зазначається, перша лінія призначена винятково для руху громадського транспорту. На ній розміщені зупинки автобусів та тролейбусів.

Друга лінія – для громадського транспорту та легкових автомобілів. На цій смузі дозволяється здійснювати висадку та посадку пасажирів винятково через ліву сторону автомобіля.

Третя лінія призначена для руху таксі та приватних автомобілів. На цій смузі дозволено лише тимчасову зупинку для здійснення висадки та посадки пасажирів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Модель базової загальновійськової підготовки мобілізованих буде змінена з грудня — Сирський

У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі базової загальновійськової підготовки – Олександр Сирський.

Конкурс в апеляційні адміністративні суди — результати тестування за 21 жовтня

Одразу 20 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 11 не з’явилися.

Самоспалення біля будівлі суду — реакція Вищої ради правосуддя

У Вищій раді правосуддя попросили Офіс Генпрокурора відреагувати на погрози суддям Рокитнянського райсуду Київської області.

Забезпечення стійкості системи вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію — оновлений меморандум з МВФ

Оновлений меморандум з МВФ допускає підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Вирішуючи питання про надання дозволу на виконання рішення МКАС, суд не переглядає таке рішення і не оцінює його правильність – Верховний Суд

Питання про те, чи суперечить відмова МКАС у задоволенні позову покупця публічному порядку України, не є предметом судового розгляду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Жовква
    Ігор Жовква
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси