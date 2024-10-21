У Києві на Вокзальній площі змінюють організацію руху транспорту

Тепер різні види транспорту здійснюватимуть рух окремими смугами.

У столиці на Вокзальній площі впорядковують транспортні потоки. Про це повідомили у КМДА.

Так, тепер різні види транспорту здійснюватимуть рух окремими смугами відповідно до схеми нижче. У КМДА наголошують, що транспортні потоки розподілені таким чином, аби громадський транспорт під’їжджав найближче до вокзалу.

Джерело фото: КМДА

Як зазначається, перша лінія призначена винятково для руху громадського транспорту. На ній розміщені зупинки автобусів та тролейбусів.

Друга лінія – для громадського транспорту та легкових автомобілів. На цій смузі дозволяється здійснювати висадку та посадку пасажирів винятково через ліву сторону автомобіля.

Третя лінія призначена для руху таксі та приватних автомобілів. На цій смузі дозволено лише тимчасову зупинку для здійснення висадки та посадки пасажирів.

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