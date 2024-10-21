В Киеве на Вокзальной площади изменяют организацию движения транспорта

Теперь разные виды транспорта будут осуществлять движение по отдельным полосам.

В столице на Вокзальной площади упорядочивают транспортные потоки. Об этом сообщили в КГГА.

Так, теперь разные виды транспорта будут осуществлять движение по отдельным полосам в соответствии со схемой ниже. В КГГА подчеркивают, что транспортные потоки распределены таким образом, чтобы общественный транспорт подъезжал ближе всего к вокзалу.

Источник фото: КГГА

Как указывается, первая линия предназначена исключительно для движения общественного транспорта. На ней размещены остановки автобусов и троллейбусов.

Вторая линия – для общественного транспорта и легковых автомобилей. На этой полосе разрешается производить высадку и посадку пассажиров исключительно через левую сторону автомобиля.

Третья линия предназначена для движения такси и частных автомобилей. На этой полосе разрешена лишь временная остановка для высадки и посадки пассажиров.

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