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В Прикарпатье задержали мужчину, который ударил ножом сожительницу — от травм женщина умерла

23:12, 21 октября 2024
Сожители вместе распивали алкогольные напитки и между ними возник спор.
В Прикарпатье задержали мужчину, который ударил ножом сожительницу — от травм женщина умерла
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В Прикарпатье задержали мужчину, который нанес смертельные ножевые ранения сожители. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Установлено, что в одном из сел Заболотовской территориальной общины во время конфликта 34-летний мужчина нанес несколько ударов ножом 36-летней женщине.

Указывается, что сожители вместе распивали алкогольные напитки и между ними возник спор. Подозреваемый взял в руки кухонный нож и нанес ряд ударов в ногу женщины.

От полученных травм женщина скончалась.

За указанное правонарушение мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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