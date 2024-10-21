В Киеве уже более тысячи зданий социальной сферы подключили к теплу

С 14 октября начали подключать тепло к больницам, школам, детским садам и другим учреждениям соцсферы.

В столице уже более тысячи зданий социальной сферы подключены к теплу.

Как сообщили в КГГА, это 341 школа, 402 детских сада, 209 лечебных учреждений, 99 административных зданий и учреждений социально-бытового направления и 1 учебное заведение. Эти учреждения подключают по индивидуальным заявкам руководителей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что стало известно, почему в Киеве пока не будут включать отопление в квартирах.

В частности, как сообщили в КГГА, жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания.

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