У Києві уже понад тисячу будівель соціальної сфери підключили до тепла

З 14 жовтня розпочали підключати тепло до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соцсфери.

У столиці уже понад тисяча будівель соціальної сфери підключена до тепла.

Як повідомили у КМДА, це 341 школа, 402 дитячих садочки, 209 лікувальних закладів, 99 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напряму та 1 навчальний заклад. Ці установи підключають за індивідуальними заявками керівників.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що стало відомо, чому в Києві поки не вмикатимуть опалення у квартирах.

Зокрема, як зазанчили у КМДА, житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.

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