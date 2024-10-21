Стало відомо, чому в Києві поки не вмикатимуть опалення у квартирах

Синоптики прогнозують потепління, тому опалення поки не вмикатимуть.

У квартирах жителів Києва опалення поки не увімкнуть, адже від завтра, 22 жовтня, температура повітря трохи підвищиться. Про це пише Телеграф.

Опалення вмикають, коли середньодобова температура падає нижче +8°С протягом трьох діб. Хоча останніми днями у Києві було 5,8–6,7 градусів, зниження до мінусових температур поки не прогнозується.

«Наприклад, 17 жовтня – 6,7 градуса, 19 – 5,9 градуса, 18 – 6,1 градуса, 20 жовтня – 5,8 градуса. Ця ніч була ще з заморозками, але надалі зниження температури до мінусових позначок не спостерігатиметься, якщо десь й буде, то хіба що на ґрунті. І вже від завтра очікується певне підвищення температурних показників. Середньодобові можуть доходити до 9 градусів й кілька днів в цих межах утримуватимуться», – пояснили виданню в Укргідрометцентрі.

Зазначаєтся, що скоріш за все в КМДА скористаються цим невеличким температурним люфтом, щоб притримати початок опалювального сезону для будинків.

Нагадаємо, що у Києві опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери розпочався з 14 жовтня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.