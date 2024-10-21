Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через російські обстріли — що відомо

Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі.

Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Через систематичні обстріли рф відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Відключення сталося 21 жовтня о 12:18.

Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою.

Міненерго зазначає, що у разі відключення станції від зовнішнього живлення на АЕС станеться повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.

«Через ворожі обстріли знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС. Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції», - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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