Запорожская АЭС оказалась на грани блекаута из-за российских обстрелов — что известно

В настоящее время станция питается только одной линией электропередачи.

Запорожская АЭС оказалась на грани блекаута. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Из-за систематических обстрелов рф отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Отключение произошло 21 октября в 12.18.

В настоящее время станция питается только одной линией электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, которое необходимо для безопасного функционирования, снова под угрозой.

Минэнерго отмечает, что в случае отключения станции от внешнего питания на АЭС произойдет полный блекаут, создающий угрозу радиационной безопасности.

«Из-за вражеских обстрелов снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только разрешит ситуация безопасности, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может обеспечить безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции», - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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