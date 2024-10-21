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В Киеве разоблачили дельцов, продававших таблетки для похудения с содержанием психотропных веществ

22:18, 21 октября 2024
Во время обысков правоохранители изъяли более 30 000 таблеток с содержанием психотропного вещества – сибутрамин на общую сумму более 3,6 млн. гривен.
В Киеве разоблачили дельцов, продававших таблетки для похудения с содержанием психотропных веществ
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В Киеве стражи порядка разоблачили участников организованной группы, которая через интернет-магазин и социальные сети продавала таблетки для похудения с содержанием психотропных веществ.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, организатором преступной группы, в которую входило четверо участников, оказался 25-летний киевлянин. Злоумышленники сбывали таблетки для похудения с содержанием психотропного вещества – сибутрамина.

Организатор группы обеспечивал поступление оптовых партий товара для их расфасовки и продажи, контролировал непосредственный сбыт и устанавливал график работы и задания для других участников группировки. Также он вел «бухгалтерию» и разделял заработанные деньги между фигурантами.

В свою очередь другие участники преступной группы продавали таблетки для похудения через интернет-магазин, где принимали заказы онлайн, и социальные сети, отправляя товары клиентам по почте по всей Украине.

«В ходе досудебного расследования проведены 4 оперативных закупки таблеток с содержанием психотропных веществ на общую сумму 65 000 грн», - заявили в прокуратуре.

Во время обысков правоохранители изъяли более 30 000 таблеток с содержанием психотропного вещества – сибутрамин на общую сумму более 3,6 млн. гривен.

Участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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прокуратура Киев

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