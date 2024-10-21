У Києві викрили ділків, які продавали таблетки для схуднення з вмістом психотропних речовин

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 30 000 пігулок з вмістом психотропної речовини – сибутрамін на загальну суму понад 3,6 млн гривень.

У Києві правоохоронці викрили учасників організованої групи, яка через Інтернет-магазин та соціальні мережі продавала таблетки для схуднення з вмістом психотропних речовин.

Як повідомила Київська міська прокуратура, організатором злочинної групи, до якої входило четверо учасників, виявився 25-річний киянин. Зловмисники збували таблетки для схуднення з вмістом психотропної речовини – сибутраміну.

Організатор групи забезпечував надходження оптових партій товару для їх фасування та подальшого продажу, контролював безпосередній збут та встановлював графік роботи та завдання для інших учасників угруповання. Також він вів «бухгалтерію» та ділив зароблені гроші між фігурантами.

В свою чергу інші учасники злочинної групи продавали пігулки для схуднення через Інтернет-магазин, де приймали замовлення онлайн, та соціальні мережі, надсилаючи товари клієнтам поштою по всій Україні.

«В ході досудового розслідування проведено 4 оперативні закупки пігулок з вмістом психотропних речовин на загальну суму 65 000 грн», - заявили у прокуратурі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 30 000 пігулок з вмістом психотропної речовини – сибутрамін на загальну суму понад 3,6 млн гривень.

Учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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