Направлення сторонам судових рішень в одному конверті, навіть у разі проживання їх за однією адресою, ЦПК не передбачено – Верховний Суд

Верховний Суд виснував, що коли учасник справи не був повідомлений про розгляд справи і не отримав судове рішення, такі обставини слід вважати як пропуск строку з інших поважних причин, і не застосовувати річний преклюзивний строк.

Судове рішення направляється всім учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні.

Направлення сторонам судових рішень в одному конверті, навіть у разі проживання їх за однією адресою, ЦПК України не передбачено, оскільки це унеможливлює підтвердження отримання конкретною особою конкретного процесуального документа для подальшого відліку процесуальних строків апеляційного оскарження.

Річний преклюзивний строк для поновлення строку на апеляційне оскарження не поширюється на учасників справи, які не були повідомлені про розгляд справи.

Якщо апеляційна скарга подана особами з інвалідністю, то відповідно до статті 13 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю необхідно забезпечити таким особам рівний з іншими ефективний доступ до правосуддя, передбачаючи процесуальні та відповідні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників на всіх стадіях юридичного процесу. На це вказав Касаційний цивільний суд Верховного Суду у постанові від 21 серпня 2024 року по справі №463/13223/21.

Обставини справи

Так, Касаційний цивільний суд розглянув касаційну скаргу відповідачів у справі за позовом Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» про стягнення з них заборгованості за послуги з централізованого опалення.

Районний суд позов задовольнив. Стягнув солідарно з відповідачів на користь «Львівтеплоенерго» заборгованість за послуги з централізованого опалення за період з 1 листопада 2019 року до 30 вересня 2020 року у розмірі 4 412 грн, інфляційні втрати у розмірі 45,87 грн, 3 % річних у розмірі 64,77 грн.

Апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою відповідачів у зв’язку з тим, що апеляційну скаргу подано зі спливом одного року з дня складення повного тексту рішення суду першої інстанції, наявність обставин, за яких можливе відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції, поданою зі спливом одного року з дня складення повного тексту судового рішення, не встановлено, як і не встановлено виникнення обставин непереборної сили.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з висновками суду апеляційної інстанції з огляду на таке.

Однією з основних засад судочинства є забезпечення апеляційного оскарження рішення суду Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково (ч. 1 статті 352 ЦПК).

За вимогами ч. 2 статті 358 ЦПК незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків:

1) подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки;

2) пропуску строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.

Річний преклюзивний строк для поновлення строку на апеляційне оскарження не поширюється на учасників справи, не повідомлених про розгляд справи.

З матеріалів справи вбачається, що справу розглянуто у порядку спрощеного позовного провадження, проте відповідачі не були повідомлені про існування судового провадження, були позбавлені можливості подати відзив на позовну заяву, у якому заперечити проти доводів позову із посиланням на норми права, що їх спростовують, та встановлені судом відповідно до цих норм обставини справи, що є порушенням принципу рівності і змагальності сторін, а також пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод принципу про доступ до правосуддя. Ненадання сторонам можливості подати заперечення є процедурним порушенням, а тому прийняття судом рішення у такому випадку не можна вважати справедливим.

Копію судового рішення було направлено відповідачам в одному конверті одним відправленням.

У матеріалах справи міститься рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, проте, хто саме із відповідачів отримав поштову кореспонденцію, встановити неможливо.

У часині п’ятій статті 272 ЦПК України передбачено, що учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, – у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення – якщо така адреса відсутня.

Тобто судове рішення направляється всім учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні.

Направлення сторонам судових рішень в одному конверті, навіть у разі проживання їх за одною адресою, ЦПК України не передбачено, оскільки це унеможливлює підтвердження отримання конкретною особою конкретного процесуального документа для подальшого відліку процесуальних строків апеляційного оскарження.

Для реалізації права на подання апеляційної скарги визначальним є отримання заявником повного судового рішення, так як без ознайомлення з повним судовим рішенням неможливо зрозуміти мотиви суду, якими він керувався при ухваленні рішення, а отже, неможливо сформулювати підстави апеляційної скарги.

Верховний Суд виснував, що коли учасник справи не був повідомлений про розгляд справи і не отримав судове рішення, такі обставини слід вважати як пропуск строку з інших поважних причин і застосовувати до нього правило частини третьої статті 354 ЦПК України в сукупності із пунктом 1 частини другої статті 358 ЦПК України, тобто без застосування річного преклюзивного строку.

Крім того, відповідно до статті 13 Конвенції Організації Об’єднаних Націй про права осіб з інвалідністю необхідно забезпечити таким особам рівний з іншими ефективний доступ до правосуддя, передбачаючи процесуальні та відповідні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників на всіх стадіях юридичного процесу. Ураховуючи викладене, Верховний Суд ухвалу суду апеляційної інстанції скасував, справу направив для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.