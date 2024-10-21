Стало известно, почему в Киеве пока не будут включать отопление в квартирах

Синоптики прогнозируют потепление, потому отопление пока не будут включать.

В квартирах жителей Киева отопление пока не включат, так как с завтрашнего дня, 22 октября, температура воздуха немного повысится. Об этом пишет Телеграф.

Отопление включают, когда среднесуточная температура падает ниже +8 С в течение трех суток. Хотя в последние дни в Киеве было 5,8–6,7 градуса, снижение до минусовых температур пока не прогнозируется.

«Например, 17 октября – 6,7 градуса, 19 – 5,9 градуса, 18 – 6,1 градуса, 20 октября – 5,8 градуса. Эта ночь была еще с заморозками, но в дальнейшем снижение температуры до минусовых отметок не будет наблюдаться, если где-то и будет, разве что на почве. И уже с завтрашнего дня ожидается определенное повышение температурных показателей. Среднесуточные могут доходить до 9 градусов и несколько дней в этих пределах будут держаться», – объяснили изданию в Укргидрометцентре.

Отмечается, что, скорее всего, в КГГА воспользуются этим небольшим температурным люфтом, чтобы придержать начало отопительного сезона для домов.

Напомним, что в Киеве отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы начался с 14 октября.

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