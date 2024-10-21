Китай після санкцій США посилив правила контролю за експортом товарів подвійного призначення

Правила вводяться на тлі посилення санкцій США проти китайських компаній, які постачають товари подвійного призначення, такі як безпілотники, для надання допомоги рф у війні проти України.

Китай запровадив правила експортного контролю для товарів подвійного призначення. Про це повідомляє CNBC.

Ці правила вводяться на тлі посилення санкцій США проти китайських компаній, які постачають товари подвійного призначення, такі як безпілотники, для надання допомоги рф у війні проти України.

Заходи набудуть чинності з 1 грудня.

Вказується, що вони спрямовані на «захист національної безпеки та інтересів, сприяння глобальному співробітництву в галузі нерозповсюдження, посилення та стандартизацію експортного контролю за товарами подвійного призначення».

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