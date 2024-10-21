На Черкащині викрили паліїв автомобілів військових

Паліям загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

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У Черкаській області повідомили про підозру жителю м. Умань та жителю Кіровоградської області за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у серпні 2024 року молодик через інтернет-месенджер Telegram отримав пропозицію за грошову винагороду підпалити автомобілі Збройних Сил України. Він погодився і запропонував своєму другові зробити це спільно.

Наприкінці серпня підозрювані віднайшли авто у м. Умань, яке перебувало у користуванні військовослужбовця ЗСУ, та підпалили його за допомогою бензину та розчинника.

Вони відзвітували замовнику про результати своєї роботи, надіславши відео підпалу автомобіля KIA CARNIVAL.

Згодом, на початку вересня 2024 року, уманчанин самостійно продовжив злочинну діяльність. У нічний період доби повторно підпалив автомобіль марки OPEL FRONTERA, який перебував у користуванні військовослужбовця ЗСУ. Відеозвіт підпалу відправив замовнику.

«До підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори готують апеляційну скаргу», - сказано у повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення всіх обставин злочину та особи замовника. Перевіряється версія щодо причетності до організації підпалів спецслужб російської федерації.

Паліям загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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