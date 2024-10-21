Практика судов
  1. В Украине

В Черкасской области разоблачили поджигателей автомобилей военных

22:54, 21 октября 2024
Поджигателям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
В Черкасской области разоблачили поджигателей автомобилей военных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области сообщили о подозрении жителю г. Умань и жителю Кировоградской области по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в августе 2024 года молодой человек через интернет-мессенджер Telegram получил предложение за денежное вознаграждение поджечь автомобили Вооруженных Сил Украины. Он согласился и предложил своему другу сделать это сообща.

В конце августа подозреваемые обнаружили автомобиль в г. Умань, который находился в пользовании военнослужащего ВСУ, и подожгли его с помощью бензина и растворителя.

Они отчитались заказчику о результатах своей работы, отправив видео поджога автомобиля KIA CARNIVAL.

Впоследствии, в начале сентября 2024 года, житель Умани самостоятельно продолжил преступную деятельность. В ночной период суток повторно поджег автомобиль марки OPEL FRONTERA, находившийся в пользовании военнослужащего ВСУ. Видеоотчет поджога отправил заказчику.

«К подозреваемым применены меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры готовят апелляционную жалобу», - говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и личности заказчика. Проверяется версия о причастности к организации поджогов спецслужб российской федерации.

Поджигателям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Модель базовой общевойсковой подготовки мобилизованных будет изменена с декабря – Сырский

В декабре буду принимать решение по новой модели базовой общевойсковой подготовки – Александр Сырский.

Конкурс в апелляционные административные суды – результаты тестирования за 21 октября

Сразу 20 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 11 не явились.

Самосожжение возле здания суда — реакция Высшего совета правосудия

В Высшем совете правосудия попросили Офис Генпрокурора отреагировать на угрозы судьям Рокитнянского райсуда Киевской области.

Обеспечение устойчивости системы потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию – обновленный меморандум с МВФ

Обновленный меморандум с МВФ допускает повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Решая вопрос о предоставлении разрешения на исполнение решения МКАС, суд не пересматривает такое решение и не оценивает его правильность – Верховный Суд

Вопрос о том, противоречит ли отказ МКАС в удовлетворении иска покупателя публичному порядку Украины, не является предметом судебного разбирательства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду