В Черкасской области разоблачили поджигателей автомобилей военных

Поджигателям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

В Черкасской области сообщили о подозрении жителю г. Умань и жителю Кировоградской области по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в августе 2024 года молодой человек через интернет-мессенджер Telegram получил предложение за денежное вознаграждение поджечь автомобили Вооруженных Сил Украины. Он согласился и предложил своему другу сделать это сообща.

В конце августа подозреваемые обнаружили автомобиль в г. Умань, который находился в пользовании военнослужащего ВСУ, и подожгли его с помощью бензина и растворителя.

Они отчитались заказчику о результатах своей работы, отправив видео поджога автомобиля KIA CARNIVAL.

Впоследствии, в начале сентября 2024 года, житель Умани самостоятельно продолжил преступную деятельность. В ночной период суток повторно поджег автомобиль марки OPEL FRONTERA, находившийся в пользовании военнослужащего ВСУ. Видеоотчет поджога отправил заказчику.

«К подозреваемым применены меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры готовят апелляционную жалобу», - говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и личности заказчика. Проверяется версия о причастности к организации поджогов спецслужб российской федерации.

Поджигателям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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