Искусственный интеллект придумывает более смешные шутки, чем комики.

70% людей считают шутки от ChatGPT смешнее шуток обычных людей.

Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что шутки, сгенерированные искусственным интеллектом, вызывают у людей больше смеха, чем создаваемые людьми. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Группа во главе с докторантом Дрю Горенцом из Колледжа литературы, искусств и наук USC Dornsife поставила перед собой задачу сравнить реакцию людей на шутки, созданные искусственным интеллектом, с шутками, написанными людьми.

Ученые выяснили, что только 25% участников оценили шутки от людей как более смешные и еще 5% сочли оба источника одинаково смешными. Результаты остались стабильными независимо от демографических отличий среди участников.

Исследование проводилось в два этапа. В первом исследовании ChatGPT и 105 участников выполнили три задания, каждая из которых содержала три подсказки. На втором этапе исследования ученые сравнили заголовки, созданные ChatGPT в стиле сатирического издания The Onion, с оригинальными заголовками этого издания.

В обоих случаях участники оценили заголовки от ChatGPT так же высоко, как и работы профессиональных юмористов.

Ученые отмечают, что эти результаты могут иметь серьезные последствия для профессиональных комедиантов и сценаристов, поскольку развитие языковых моделей, таких как ChatGPT, может стать угрозой их трудоустройству. Однако для ищущих способы разнообразить повседневное общение юмором такие технологии могут стать полезным инструментом.

«Поскольку ChatGPT сам не может испытывать эмоции, но он рассказывает новые анекдоты лучше, чем обычный человек, эти исследования доказывают, что вам не нужно испытывать эмоции от оценки хорошей шутки, чтобы самому рассказать действительно хорошую шутку», - сказал Горенц.

Исследование привлекает внимание к изменениям, которые искусственный интеллект может принести в сферу развлечений, и вызывает беспокойство по поводу будущего творческих профессий.

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