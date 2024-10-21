Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Искусственный интеллект придумывает более смешные шутки, чем комики.

20:34, 21 октября 2024
70% людей считают шутки от ChatGPT смешнее шуток обычных людей.
Искусственный интеллект придумывает более смешные шутки, чем комики.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что шутки, сгенерированные искусственным интеллектом, вызывают у людей больше смеха, чем создаваемые людьми. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Группа во главе с докторантом Дрю Горенцом из Колледжа литературы, искусств и наук USC Dornsife поставила перед собой задачу сравнить реакцию людей на шутки, созданные искусственным интеллектом, с шутками, написанными людьми.

Ученые выяснили, что только 25% участников оценили шутки от людей как более смешные и еще 5% сочли оба источника одинаково смешными. Результаты остались стабильными независимо от демографических отличий среди участников.

Исследование проводилось в два этапа. В первом исследовании ChatGPT и 105 участников выполнили три задания, каждая из которых содержала три подсказки. На втором этапе исследования ученые сравнили заголовки, созданные ChatGPT в стиле сатирического издания The Onion, с оригинальными заголовками этого издания.

В обоих случаях участники оценили заголовки от ChatGPT так же высоко, как и работы профессиональных юмористов.

Ученые отмечают, что эти результаты могут иметь серьезные последствия для профессиональных комедиантов и сценаристов, поскольку развитие языковых моделей, таких как ChatGPT, может стать угрозой их трудоустройству. Однако для ищущих способы разнообразить повседневное общение юмором такие технологии могут стать полезным инструментом.

«Поскольку ChatGPT сам не может испытывать эмоции, но он рассказывает новые анекдоты лучше, чем обычный человек, эти исследования доказывают, что вам не нужно испытывать эмоции от оценки хорошей шутки, чтобы самому рассказать действительно хорошую шутку», - сказал Горенц.

Исследование привлекает внимание к изменениям, которые искусственный интеллект может принести в сферу развлечений, и вызывает беспокойство по поводу будущего творческих профессий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Модель базовой общевойсковой подготовки мобилизованных будет изменена с декабря – Сырский

В декабре буду принимать решение по новой модели базовой общевойсковой подготовки – Александр Сырский.

Конкурс в апелляционные административные суды – результаты тестирования за 21 октября

Сразу 20 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 11 не явились.

Самосожжение возле здания суда — реакция Высшего совета правосудия

В Высшем совете правосудия попросили Офис Генпрокурора отреагировать на угрозы судьям Рокитнянского райсуда Киевской области.

Обеспечение устойчивости системы потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию – обновленный меморандум с МВФ

Обновленный меморандум с МВФ допускает повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Решая вопрос о предоставлении разрешения на исполнение решения МКАС, суд не пересматривает такое решение и не оценивает его правильность – Верховный Суд

Вопрос о том, противоречит ли отказ МКАС в удовлетворении иска покупателя публичному порядку Украины, не является предметом судебного разбирательства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду