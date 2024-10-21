Штучний інтелект вигадує смішніші жарти, ніж коміки — вчені

70% людей вважають жарти від ChatGPT смішнішими за жарти звичайних людей.

Вчені з Університету Південної Каліфорнії виявили, що жарти, згенеровані штучним інтелектом, викликають у людей більше сміху, ніж ті, які створюють люди. Дослідження опубліковане в журналі PLOS ONE.

Група на чолі з докторантом Дрю Горенцом із Коледжу літератури, мистецтв і наук USC Dornsife поставила перед собою завдання порівняти реакцію людей на жарти, створені штучним інтелектом, із жартами, написаними людьми.

Вчені з'ясували, що лише 25% учасників оцінили жарти від людей як смішніші і ще 5% визнали обидва джерела однаково смішними. Результати залишилися стабільними незалежно від демографічних відмінностей серед учасників.

Дослідження проводилося в два етапи. У першому дослідженні ChatGPT і 105 учасників виконали три завдання, кожне з яких містило три підказки. У другому етапі дослідження вчені порівняли заголовки, створені ChatGPT у стилі сатиричного видання The Onion, з оригінальними заголовками цього видання.

В обох випадках, учасники оцінили заголовки від ChatGPT так само високо, як і роботи професійних гумористів.

Науковці зазначають, що ці результати можуть мати серйозні наслідки для професійних комедіантів та сценаристів, оскільки розвиток мовних моделей, таких як ChatGPT, може стати загрозою їхньому працевлаштуванню. Проте для тих, хто шукає способи урізноманітнити повсякденне спілкування гумором, такі технології можуть стати корисним інструментом.

«Оскільки ChatGPT сам не може відчувати емоції, але він розповідає нові анекдоти краще, ніж звичайна людина, ці дослідження доводять, що вам не потрібно відчувати емоції від оцінки гарного жарту, щоб самому розповісти дійсно хороший жарт», — сказав Горенц.

Дослідження привертає увагу до змін, які штучний інтелект може принести в сферу розваг, і викликає занепокоєння щодо майбутнього творчих професій.

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