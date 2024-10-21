Решая вопрос о предоставлении разрешения на исполнение решения МКАС, суд не пересматривает такое решение и не оценивает его правильность – Верховный Суд

Вопрос о том, противоречит ли отказ МКАС в удовлетворении иска покупателя публичному порядку Украины, не является предметом судебного разбирательства.

При решении вопроса о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения международного коммерческого арбитража суд не пересматривает такое решение, в частности не оценивает его правильность.

Если МКАС отказал в удовлетворении иска покупателя, а продавец обратился в апелляционный суд с заявлением о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения МКАС в части взыскания с покупателя расходов, понесенных в связи с арбитражным рассмотрением дела и арбитражного сбора, вопрос о том, противоречит ли отказ МКАС в удовлетворении иска покупателя публичному порядку Украины, не является предметом судебного разбирательства.

Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 19 августа 2024 года по делу №824/8/24.

Обставини справи

Верховний Суд розглянув апеляційну скаргу боржника – ТОВ (позивача в арбітражному спорі, покупця) у справі за заявою продавця про визнання та надання дозволу на виконання рішення МКАС при ТПП України у частині стягнення з покупця на користь продавця витрат, понесених у зв’язку з арбітражним розглядом справи за позовом покупця до продавця про стягнення попередньої оплати за товар, арбітражного збору та витрат на правову допомогу.

Суди встановили, що у січні 2022 року продавець і покупець уклали договір купівлі-продажу, за умовами якого всі суперечки, які можуть виникнути у зв’язку з цим договором, повинні бути врегульовані протягом 60 днів з дати отримання відповідного повідомлення.

У разі неможливості врегулювання спору мирним шляхом, спір повинен бути переданий до арбітражу. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним, у тому числі щодо його укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в МКАС при ТПП України відповідно до його Регламенту.

Арбітражний суд ухвалив рішення про відмову у задоволенні позову покупця про стягнення 35 500 євро попередньої оплати за товар. Стягнув із покупця на користь продавця 1 488 євро на відшкодування витрат, понесених у зв’язку з арбітражним розглядом справи.

Посилаючись на те, що у покупця з продавцем виник спір щодо виконання договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки, виробником якої є продавець, який був вирішений МКАС при ТПП України, продавець звернувся до апеляційного суду із заявою про визнання та надання дозволу на виконання рішення МКАС при ТПП України щодо стягнення з покупця відшкодування витрат, понесених у зв’язку із арбітражним розглядом справи, й арбітражного збору, а також просив видати виконавчий лист на примусове виконання цього рішення.

Апеляційний суд задовольнив заяву продавця, визнав і надав дозвіл на виконання рішення МКАС при ТПП України у частині стягнення коштів із покупця, ухвалив видати відповідний виконавчий лист. Судове рішення мотивував тим, що продавець звернувся із заявою у межах, передбаченого законом строку, арбітражне застереження чинне, рішення МКАС при ТПП України набрало законної сили, тому відсутні підстави для відмови у задоволенні заяви продавця.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновками апеляційного суду та звернув увагу на таке.

Вирішуючи питання про визнання та надання дозволу на виконання рішення МКАС при ТПП України, суд не може оцінювати його правильність по суті чи вносити будь-які зміни до його змісту, а перевіряє лише дотримання строків звернення з клопотанням, дотримання вимог процесуального закону щодо його форми і змісту та наявність обставин, які можуть бути підставою для відмови в задоволенні заяви.

МКАС при ТПП України відмовив у задоволенні позову покупця.

Продавець звернувся до апеляційного суду із заявою про визнання та надання дозволу на виконання рішення МКАС при ТПП України у частині стягнення з покупця витрат, понесених у зв’язку із арбітражним розглядом справи, й арбітражного збору. Питання про те, чи суперечить відмова МКАС при ТПП України у задоволенні позову покупця публічному порядку України, не є предметом судового розгляду.

Верховний Суд взяв до уваги те, що рішення МКАС при ТПП України набрало законної сили, стало остаточним для сторін і має бути виконаним; воно ухвалене у спорі, який виник на підставі укладеного сторонами договору купівліпродажу; вирішення цього спору у МКАС при ТПП України передбачене арбітражним застереженням; рішення МКАС при ТПП України ухвалив у межах його компетенції.

Оскільки відсутні підстави для відмови у задоволенні заяви продавця, апеляційний суд обґрунтовано виснував про визнання рішення МКАС при ТПП України, надання дозволу на його виконання й ухвалив видати виконавчий лист. Ураховуючи викладене, Верховний Суд ухвалу апеляційного суду залишив без змін.

Автор: Наталя Мамченко

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