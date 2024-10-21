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Китай после санкций США ужесточил правила контроля за экспортом товаров двойного назначения

20:51, 21 октября 2024
Правила вводятся на фоне ужесточения санкций США против китайских компаний, поставляющих товары двойного назначения, такие как беспилотники, для оказания помощи рф в войне против Украины.
Китай после санкций США ужесточил правила контроля за экспортом товаров двойного назначения
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Китай ввел правила экспортного контроля для товаров двойного назначения. Об этом сообщает CNBC.

Эти правила вводятся на фоне ужесточения санкций США против китайских компаний, поставляющих товары двойного назначения, такие как беспилотники, для оказания помощи рф в войне против Украины.

Мероприятия вступят в силу с 1 декабря.

Указывается, что они направлены на защиту национальной безопасности и интересов, содействие глобальному сотрудничеству в области нераспространения, усиление и стандартизацию экспортного контроля за товарами двойного назначения.

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