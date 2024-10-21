На Прикарпатті затримали чоловіка, який вдарив ножем співмешканку — від травм жінка померла

Співмешканці разом розпивали алкогольні напої і між ними виникла суперечка.

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На Прикарпатті затримали чоловіка, який завдав смертельні ножові поранення співмешканці. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Встановлено, що в одному із сіл Заболотівської територіальної громади під час конфлікту 34-річний чоловік завдав декілька ударів ножем 36-річній жінці.

Вказується, що співмешканці разом розпивали алкогольні напої і між ними виникла суперечка. Підозрюваний взяв до рук кухонний ніж та завдав ним ряд ударів у ногу жінки.

Від отриманих травм жінка померла.

За вказане правопорушення чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

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