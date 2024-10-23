Во Львовской области женщина требовала у военнообязанного 18 тысяч долларов за «белый билет»

Злоумышленница пообещала мужчине призывного возраста организовать изготовление документов, которые бы определяли его непригодным к военной службе.

Во Львовской области правоохранители разоблачили женщину, требовавшую у военнообязанного 18 тысяч долларов за «белый билет». Об этом сообщает полиция региона.

Так, за указанную сумму 40-летняя жительница Львовского района пообещала мужчине призывного возраста организовать изготовление документов, которые бы определяли его непригодным к военной службе. В дальнейшем мужчина намеревался уехать за пределы Украины.

Правоохранители задержали злоумышленницу во Львове в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения средств от «клиента» в сумме 18 тысяч долларов.

Задержанной поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.