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На Киевщине разоблачили мошенников, которые обманывали предпринимателей под видом военных администраций

07:36, 23 октября 2024
Полиция сообщила о подозрении мошенникам, которые воровали деньги у предпринимателей под видом помощи армии.
На Киевщине разоблачили мошенников, которые обманывали предпринимателей под видом военных администраций
Источник фото: pol.kyivregion
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Полиция сообщила о подозрении трем лицам, которые, выдавая себя за руководителей военных государственных администраций, мошенническим путем обманывали граждан. Злоумышленники представлялись руководителями областных и районных военно-гражданских администраций Киевской, Житомирской, Волынской и Закарпатской областей, получая от предпринимателей средства якобы для закупки военной амуниции. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители установили, что мошенники предлагали частным предпринимателям перечислить деньги на счета благотворительных фондов «Добро добру» и «Благотворительные неравнодушные» под предлогом закупки военного снаряжения за рубежом. Поступления из этих фондов выводились на карточные счета так называемых «дропов», которые, по предварительной договоренности, распределяли средства среди участников преступной схемы.

Мошенническую деятельность разоблачили следователи управления полиции Киевщины при поддержке работников ДКИБ СБУ. Злоумышленники планировали завладеть миллионами гривен от доверчивых предпринимателей.

Во время обысков по месту жительства аферистов был изъят ряд доказательств: банковские карты, документация, мобильные телефоны и печати. Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам по факту мошенничества в соответствии с ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

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