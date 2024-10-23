На Київщині викрили шахраїв, які обманювали підприємців під виглядом військових адміністрацій

Поліція повідомила про підозру шахраям, які крали гроші у підприємців під виглядом допомоги армії.

Джерело фото: pol.kyivregion

Поліція повідомила про підозру трьом особам, які, видаючи себе за керівників військових державних адміністрацій, шахрайським шляхом обманювали громадян. Зловмисники представлялися очільниками обласних та районних військово-цивільних адміністрацій Київської, Житомирської, Волинської та Закарпатської областей, отримуючи від підприємців кошти нібито для закупівлі військової амуніції. Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що шахраї пропонували приватним підприємцям перерахувати гроші на рахунки благодійних фондів «Добро добру» та «Благодійні небайдужі» під приводом закупівлі військового спорядження за кордоном. Надходження з цих фондів виводилися на карткові рахунки так званих «дропів», які, за попередньою домовленістю, розподіляли кошти серед учасників злочинної схеми.

Шахрайську діяльність викрили слідчі управління поліції Київщини за підтримки працівників ДКІБ СБУ. Зловмисники планували заволодіти мільйонами гривень від довірливих підприємців.

Під час обшуків за місцями проживання аферистів було вилучено низку доказів: банківські картки, документацію, мобільні телефони та печатки. Правоохоронці повідомили про підозру зловмисникам за фактом шахрайства відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

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