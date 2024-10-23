Переселенці на Київщині можуть отримати безкоштовні будматеріали для ремонту житла

ВПО на Київщині можуть отримати безкоштовні будматеріали, у пріоритеті – вікна, двері та дахи.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що переселенці на Київщині можуть безкоштовно отримати будівельні матеріали для ремонту свого житла. Програму реалізує благодійний фонд «Рокада» за фінансової підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні.

До ініціативи можуть долучитися як власники житла, так і внутрішньо переміщені особи (ВПО), які:

придбали житло;

орендують його на тривалий термін;

проживають у житлі, наданому громадою безкоштовно.

В рамках програми доступні такі матеріали, як шифер, дошки, вікна, двері, гіпсокартон, ОСБ-плити, саморізи, металочерепиця та інше. Пріоритет буде надаватися відновленню вікон, дверей і дахів.

Для участі в програмі потрібно заповнити гугл-форму за посиланням. Додаткову інформацію можна отримати за номером гарячої лінії БФ «Рокада»: (063) 299-83-24 з 09:00 до 18:00. Програма триватиме до кінця 2024 року.

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