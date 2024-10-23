Переселенцы на Киевщине могут получить бесплатные стройматериалы для ремонта жилья

ВПЛ на Киевщине могут получить бесплатные стройматериалы, в приоритете - окна, двери и крыши.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что переселенцы на Киевщине могут бесплатно получить строительные материалы для ремонта своего жилья. Программу реализует благотворительный фонд «Рокада» при финансовой поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

К инициативе могут присоединиться как владельцы жилья, так и внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые:

- приобрели жилье;

- арендуют его на длительный срок;

- проживают в жилье, предоставленном громадой бесплатно.

В рамках программы доступны такие материалы, как шифер, доски, окна, двери, гипсокартон, ОСБ-плиты, саморезы, металлочерепица и прочее. Приоритет будет предоставляться восстановлению окон, дверей и крыш.

Для участия в программе нужно заполнить гугл-форму по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по номеру горячей линии БФ «Рокада»: (063) 299-83-24 с 09:00 до 18:00. Программа продлится до конца 2024 года.

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