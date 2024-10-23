На Львівщині жінка вимагала у військовозобов’язаного 18 тисяч доларів за «білий квиток»

Зловмисниця пообіцяла чоловіку призовного віку організувати виготовлення документів, які визначали б його непридатним до військової служби.

У Львівській області правоохоронці викрили жінку, яка вимагала у військовозобов’язаного 18 тисяч доларів за «білий квиток». Про це повідомляє поліція регіону.

Так, за вказану суму 40-річна мешканка Львівського району пообіцяла чоловіку призовного віку організувати виготовлення документів, які визначали б його непридатним до військової служби. В подальшому чоловік мав намір виїхати за межі України.

Правоохоронці затримали зловмисницю у Львові в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання нею коштів від «клієнта» у сумі 18 тисяч доларів.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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