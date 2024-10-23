Минэкономики утвердило первый перечень техники для компенсации 15% стоимости

88 позиций техники отечественного производства получили право на компенсацию 15%.

Министерство экономики Украины подписало приказ, согласно которому государственные покупатели будут получать 15% компенсации на приобретение техники и оборудования отечественного производства. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в перечень вошла продукция девяти украинских производителей.

Отмечено, что в список попало 88 позиций, среди которых автобусы, грузовики, лифты, прицепы, цистерны и сельхозтехника. «Покупая эти товары, люди могут получить 15% компенсации через банки-партнеры программы. Мы приглашаем других производителей с локализацией 40% и более присоединяться к инициативе», - отметила Свириденко.

Заместитель Министра экономики Андрей Телюпа добавил, что предприятия, которые подали заявки в первую неделю после запуска программы, уже получили возможность включиться в программу. Он также сообщил, что перечень техники и оборудования будет регулярно обновляться, в зависимости от активности производителей.

Напомним, что Кабинет Министров принял решение о запуске программы компенсаций 24 сентября 2024 года. Покупатели могут получить 15% компенсации (без учета НДС) за приобретение энергетического, колесного, строительного и специального оборудования.

Для участия в программе производителям необходимо подать электронную заявку в Минэкономики, предоставить информацию о локализации, калькуляцию себестоимости и технологические операции. После проверки их товары будут включены в публичный перечень.

Покупатели должны оплачивать технику через уполномоченный банк и подавать заявку на компенсацию с копией платежного документа. Компенсации на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года, можно получить в текущем году, при условии подачи заявки до 5 декабря.

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