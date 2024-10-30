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В Нью-Йорку знайшли невідомий вальс Шопена, написаний майже 200 років тому

07:54, 30 жовтня 2024
У бібліотеці Моргана виявлено раніше невідому партитуру вальсу.
В Нью-Йорку знайшли невідомий вальс Шопена, написаний майже 200 років тому
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У Нью-Йорку, у сховищі бібліотеки та музею Моргана, був виявлений невідомий вальс польського композитора Фредерика Шопена, написаний майже 200 років тому. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на New York Times.

Партитура, підписана ім'ям Шопена, була знайдена навесні куратором музею Робінсоном Макклелланом. «Я подумав: «Що тут відбувається? Що це могло бути? Я не впізнав музику» – розповів Макклеллан. Спочатку він сумнівався, чи дійсно цей твір належить Шопену, але, зігравши його на клавіатурі вдома, вирішив проконсультуватися з експертом з Пенсільванського університету.

Перевіривши чорнило та папір, а також порівнявши почерк на партитурі з відомими зразками почерку Шопена, Макклеллан підтвердив автентичність знахідки. «Ми повністю впевнені в нашому висновку», – заявив він.

Цей випадок може викликати дискусії у світі класичної музики, де нові знахідки іноді сприймаються скептично, враховуючи історію підробок. Невідомі твори Шопена, який помер у 1849 році у віці 39 років, з'являються рідко. Незважаючи на те, що Шопен є однією з найулюбленіших постатей в музиці, його спадщина складається приблизно з 250 творів, більшість з яких написані для фортепіано.

Музей вважає, що знайдений вальс був написаний між 1830 та 1835 роками, коли Шопен був близько 20 років. Мелодія починається різко, а піаніст Лан Лан описав її як «драматичну темряву, що перетворюється на позитив».

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США

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