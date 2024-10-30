В Нью-Йорке нашли неизвестный вальс Шопена, написанный почти 200 лет назад

В библиотеке Моргана обнаружена ранее неизвестная партитура вальса.

В Нью-Йорке, в хранилище библиотеки и музея Моргана, был обнаружен неизвестный вальс польского композитора Фредерика Шопена, написанный почти 200 лет назад. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на New York Times.

Партитура, подписанная именем Шопена, была найдена весной куратором музея Робинсоном Макклелланом. «Я подумал: «Что здесь происходит? Что это могло быть? Я не узнал музыку» - рассказал Макклеллан. Сначала он сомневался, действительно ли это произведение принадлежит Шопену, но, сыграв его на клавиатуре дома, решил проконсультироваться с экспертом из Пенсильванского университета.

Проверив чернила и бумагу, а также сравнив почерк на партитуре с известными образцами почерка Шопена, Макклеллан подтвердил подлинность находки. «Мы полностью уверены в нашем выводе», - заявил он.

Этот случай может вызвать дискуссии в мире классической музыки, где новые находки иногда воспринимаются скептически, учитывая историю подделок. Неизвестные произведения Шопена, который умер в 1849 году в возрасте 39 лет, появляются редко. Несмотря на то, что Шопен является одной из самых любимых фигур в музыке, его наследие состоит примерно из 250 произведений, большинство из которых написаны для фортепиано.

Музей считает, что найденный вальс был написан между 1830 и 1835 годами, когда Шопену было около 20 лет. Мелодия начинается резко, а пианист Лан Лан описал ее как «драматическую темноту, превращающуюся в позитив».

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