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В США покажут документальный фильм «Первый ряд» о судьбе украинских танцовщиков в эмиграции

23:45, 29 октября 2024
На фестивале Doc NYC представят «Первый ряд» – историю борьбы украинских балетных артистов.
В США покажут документальный фильм «Первый ряд» о судьбе украинских танцовщиков в эмиграции
Источник фото: Scenery
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16 ноября в США на фестивале документального кино Doc NYC состоится мировая премьера фильма «Первый ряд» (Front Row), который рассказывает об украинской балетной труппе United Ukrainian Ballet в эмиграции. Об этом сообщила медиакомпания Scenery, которая является продюсером ленты.

Документальный фильм, снятый нидерландским режиссером Мириам Гуттманн, вошел в программу престижного фестиваля. Лента раскрывает историю украинских артистов, в частности ветерана Александра Будько с позывным Терен, который присоединился к труппе после потери ног на поле боя.

«Группа молодых артистов балета, выехавших из Украины, принимают к себе воина, который потерял ноги на поле боя на родине: он выходит на сцену, где встречаются первый ряд и линия фронта», - отмечают представители Scenery.

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер, известная своей ролью в сериале «Секс в большом городе», стала исполнительным продюсером фильма. Вместе с компанией Banijay Benelux, Scenery создала эту важную ленту, которая сосредотачивается на путешествии украинских танцовщиков-беженцев, которые в Нидерландах основали новую труппу.

В фильме речь идет о гастролях балета «Жизель» в Вашингтоне, где один из ведущих артистов, Алексей Ратманский, завязывает дружбу с Александром Будько, который прибыл в США на протезирование. После четырех месяцев репетиций на протезах он выходит на сцену.

Паркер подчеркнула, что «Первый ряд» демонстрирует «настойчивость и человеческое состояние на фоне тяжелой войны». Лента затрагивает темы стойкости и страдания, в том числе через видеозвонки между танцовщиками и их семьями, что подчеркивает чувство вины выживших.

Doc NYC является крупнейшим фестивалем документального кино в США, и в течение последних 11 лет фестиваль представлял фильмы, которые получали премию «Оскар».

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США

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