В США покажуть документальний фільм «Перший ряд» про долю українських танцівників в еміграції

На фестивалі Doc NYC представлять «Перший ряд» – історію боротьби українських балетних артистів.

Джерело фото: Scenery

16 листопада в США на фестивалі документального кіно Doc NYC відбудеться світова прем'єра фільму «Перший ряд» (Front Row), який розповідає про українську балетну трупу United Ukrainian Ballet в еміграції. Про це повідомила медіакомпанія Scenery, яка є продюсером стрічки.

Документальний фільм, знятий нідерландською режисеркою Міріам Гуттманн, увійшов до програми престижного фестивалю. Стрічка розкриває історію українських артистів, зокрема ветерана Олександра Будька з позивним Терен, який приєднався до трупи після втрати ніг на полі бою.

«Група молодих артистів балету, що виїхали з України, приймають до себе воїна, який втратив ноги на полі бою на батьківщині: він виходить на сцену, де зустрічаються перший ряд і лінія фронту», - зазначають представники Scenery.

Американська акторка і продюсерка Сара Джессіка Паркер, відома своєю роллю у серіалі «Секс і місто», стала виконавчою продюсеркою фільму. Разом із компанією Banijay Benelux, Scenery створила цю важливу стрічку, що зосереджується на подорожі українських танцівників-біженців, які в Нідерландах заснували нову трупу.

У фільмі йдеться про гастролі балету «Жізель» у Вашингтоні, де один з провідних артистів, Олексій Ратманський, зав'язує дружбу з Олександром Будьком, який прибув до США на протезування. Після чотирьох місяців репетицій на протезах він виходить на сцену.

Паркер підкреслила, що «Перший ряд» демонструє «наполегливість і людський стан на тлі тяжкої війни». Стрічка порушує теми стійкості та страждання, зокрема через відеодзвінки між танцівниками та їхніми сім'ями, що підкреслює відчуття провини тих, хто вижив.

Doc NYC є найбільшим фестивалем документального кіно в США, і протягом останніх 11 років фестиваль представляв фільми, які отримували премію «Оскар».

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