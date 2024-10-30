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Як розраховується розмір житлової субсидії – у ПФУ роз’яснили

09:24, 30 жовтня 2024
У Пенсійному фонді пояснили, як розрахувати розмір житлової субсидії.
Як розраховується розмір житлової субсидії – у ПФУ роз’яснили
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Розмір субсидії – це різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та розміром обов’язкового платежу. Щоб визначити обов’язковий платіж, треба середньомісячний сукупний дохід домогосподарства помножити на обов’язковий відсоток платежу. 

Обов’язковий відсоток платежу також обчислюється за формулою. Для цього середньомісячний сукупний дохід ділять на кількість членів родини і визначають дохід на одну особу.

Потім його ділять на розмір прожиткового мінімуму. Результат ділиться на 2 (базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії), а потім множиться на 15% (базова норма плати за послуги).

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гроші ПФУ субсидія

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