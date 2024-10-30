Для українців з травмами або з важкими захворюваннями запустили систему соцстрахування єПотенціал

Україна переходить до мультидисциплінарних команд для оцінки потреб людей з інвалідністю.

Джерело фото: help.hvylya.net

Міністерство соціальної політики України повідомило про впровадження нової системи соціального страхування під назвою єПотенціал, спрямованої на ефективну підтримку осіб, які отримали травми або зіткнулися з важкими захворюваннями. Відзначається, що команда Мінсоцполітики вже підготувала проект закону, який передбачає суттєві зміни в підходах до встановлення інвалідності та надання допомоги.

Основною новацією стане заміна медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на мультидисциплінарні команди, які використовуватимуть цифрові інструменти для оцінки потреб постраждалих. Для визначення необхідної підтримки буде проводитися оцінка працездатності, що дозволить краще оцінити здатність особи повернутися до роботи.

Серед ключових змін, передбачених законопроектом, - збільшення страхових виплат. У разі, якщо після реабілітації особа здатна самостійно забезпечувати себе, держава готова надати допомогу у вигляді безкоштовних ліків, реабілітаційних засобів та соціальних послуг.

Інші важливі нововведення включають:

Запровадження покрокового алгоритму супроводу від реабілітації до працевлаштування.

Розширення програми реабілітації, яка включатиме підтримку фізичного та психічного здоров'я, а також професійних навичок.

Подовження терміну оплачуваної реабілітації до одного року.

Збільшення страхових виплат під час реабілітації до 100% середньої заробітної плати.

Збереження робочого місця за особами, що проходять тривалий процес відновлення, понад 4 місяці.

Можливість часткової роботи під час амбулаторної реабілітації з збереженням лікарняних виплат.

Система також включатиме електронний кейс-менеджмент для з’єднання соціальних і медичних даних, що забезпечить прозорість підтримки. Варто зазначити, що реформа не передбачає зменшення існуючих виплат або соціальних гарантій. Статус інвалідності залишиться незмінним, а оцінка працездатності буде проводитися дистанційно та анонімно після завершення реабілітації.

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