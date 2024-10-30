Для украинцев с травмами или с тяжелыми заболеваниями запустили систему соцстрахования еПотенциал

Украина переходит к мультидисциплинарным командам для оценки потребностей людей с инвалидностью.

Источник фото: help.hvylya.net

Министерство социальной политики Украины сообщило о внедрении новой системы социального страхования под названием еПотенциал, направленной на эффективную поддержку лиц, которые получили травмы или столкнулись с тяжелыми заболеваниями. Отмечается, что команда Минсоцполитики уже подготовила проект закона, который предусматривает существенные изменения в подходах к установлению инвалидности и оказанию помощи.

Основной новацией станет замена медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) на мультидисциплинарные команды, которые будут использовать цифровые инструменты для оценки потребностей пострадавших. Для определения необходимой поддержки будет проводиться оценка работоспособности, что позволит лучше оценить способность лица вернуться к работе.

Среди ключевых изменений, предусмотренных законопроектом, - увеличение страховых выплат. В случае, если после реабилитации лицо способно самостоятельно обеспечивать себя, государство готово оказать помощь в виде бесплатных лекарств, реабилитационных средств и социальных услуг.

Другие важные нововведения включают:

- Введение пошагового алгоритма сопровождения от реабилитации до трудоустройства.

- Расширение программы реабилитации, которая будет включать поддержку физического и психического здоровья, а также профессиональных навыков.

- Продление срока оплачиваемой реабилитации до одного года.

- Увеличение страховых выплат во время реабилитации до 100% средней заработной платы.

- Сохранение рабочего места за лицами, проходящими длительный процесс восстановления, более 4 месяцев.

- Возможность частичной работы во время амбулаторной реабилитации с сохранением больничных выплат.

Система также будет включать электронный кейс-менеджмент для соединения социальных и медицинских данных, что обеспечит прозрачность поддержки. Стоит отметить, что реформа не предусматривает уменьшения существующих выплат или социальных гарантий. Статус инвалидности останется неизменным, а оценка работоспособности будет проводиться дистанционно и анонимно после завершения реабилитации.

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