Как рассчитывается размер жилищной субсидии – в ПФУ разъяснили

В Пенсионном фонде объяснили, как рассчитать размер жилищной субсидии.

Размер субсидии – это разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и размером обязательного платежа. Чтобы определить обязательный платеж, следует среднемесячный совокупный доход домохозяйства умножить на обязательный процент платежа.

Обязательный процент платежа также рассчитывается по формуле. Для этого среднемесячный совокупный доход делят на количество членов семьи и определяют доход на одного человека.

Затем его делят на размер прожиточного минимума. Результат делится на 2 (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии), затем умножается на 15% (базовая норма платы за услуги).

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