Дональд Трамп заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты США

Он отметил, что вне зависимости от результатов этих выборов, больше не будет баллотироваться в президенты США.

Фото: Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проголосовал во Флориде. Об этом сообщает CNN.

Республиканец прибыл на свой избирательный участок в Палм-Бич вместе с супругой Меланией Трамп. После голосования Трамп дал небольшую пресс-конференцию.

Кандидат на пост президента США заявил, что он «очень уверен» в своей победе на выборах, в то же время выразив разочарование тем, что оглашение результатов может занять некоторое время. «Я чувствую себя очень уверенно. Я слышу, что у нас везде все очень хорошо», – сказал Трамп.

Он заявил, что вне зависимости от результатов этих выборов, больше не будет баллотироваться в президенты США.

«Думаю, что да. Это грустно, но я доволен. Я думаю, что сегодня мы добьемся очень большой победы», — ответил кандидат в президенты США.

«Я провел отличную кампанию. Я думаю, что это была, возможно, лучшая из трех. В первой мы добились больших успехов. Вторая была гораздо лучше, но что-то произошло. Я бы сказал, что это лучшая кампания, которую мы проводили», – сказал он.

Трамп также призвал избирателей республиканцев «остаться онлайн».

Ранее мы писали, что результаты выборов президента США зависят от воли избирателей нескольких штатов.

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