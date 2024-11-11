Особенности взыскания алиментов с военнослужащего — что нужно знать

Если алименты на ребенка взимаются в виде части доходов родителя, то они взимаются со всех видов дохода.

Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснил особенности взыскания алиментов с военнослужащего.

Так, если алименты на ребенка взимаются в виде части доходов одного из родителей, то они взимаются со всех видов дохода. Это касается и доходов военнослужащих — алименты взимают со всех видов их денежного довольствия: должностного оклада, оклада за воинским званием, надбавкой за выслугу лет, ежемесячных надбавок, доплат, вознаграждений, других выплат, в том числе дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн.

Размер алиментов, если их назначает суд:

на одного ребенка - 1/4 доли дохода плательщика;

на двоих детей - 1/3 доли дохода плательщика;

на троих и более детей – 1/2 доли дохода плательщика, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Размер алиментов, если их назначает суд:

на одного ребенка - 1/4 доли дохода плательщика;

на двоих детей - 1/3 доли дохода плательщика;

на троих и более детей – 1/2 доли дохода плательщика, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Минимальный и максимальный размер алиментов:

в возрасте до 6 лет - 1281,5 грн - 25-630 грн;

от 6 до 18 лет - 1598 грн - 31-960 грн.

Можно ли изменить размер алиментов

Да. Размер алиментов можно увеличить или снизить.

Также можно изменить способ взыскания алиментов. Если ранее была установлена ​​конкретная сумма алиментов (алименты в твердой денежной сумме), то можно изменить это часть от дохода плательщика. Или наоборот. Это можно сделать по личной договоренности или по решению суда.

Основания для изменения размера алиментов:

изменения материального или семейного положения плательщика или получателя алиментов;

ухудшение или улучшение здоровья кого-либо из них;

других случаях (ребенок находится на полном государственном или религиозном содержании и т.п.).

Если военнослужащий добровольно не платит алименты, необходимо обратиться в суд. И получить судебный приказ о взыскании алиментов. Этот судебный приказ необходимо направить во исполнение в воинскую часть, в которой он служит.

Если неизвестно, в какой части служит военный

Необходимо обратиться в местную исполнительную службу или частного исполнителя. Исполнитель должен направить запрос Минобороны для получения этой информации. После этого государственный (частный) исполнитель должен направить судебный приказ в эту воинскую часть для исполнения.

Если государственный исполнитель не выполняет действий по взысканию

Можно написать жалобу руководителю исполнительной службы, которая открыла исполнительное производство. Если результата нет, то на Минюст.

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