Практика судов
  1. В Украине

Особенности взыскания алиментов с военнослужащего — что нужно знать

20:06, 11 ноября 2024
Если алименты на ребенка взимаются в виде части доходов родителя, то они взимаются со всех видов дохода.
Особенности взыскания алиментов с военнослужащего — что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснил особенности взыскания алиментов с военнослужащего.

Так, если алименты на ребенка взимаются в виде части доходов одного из родителей, то они взимаются со всех видов дохода. Это касается и доходов военнослужащих — алименты взимают со всех видов их денежного довольствия: должностного оклада, оклада за воинским званием, надбавкой за выслугу лет, ежемесячных надбавок, доплат, вознаграждений, других выплат, в том числе дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн.

Размер алиментов, если их назначает суд:

  • на одного ребенка - 1/4 доли дохода плательщика;
  • на двоих детей - 1/3 доли дохода плательщика;
  • на троих и более детей – 1/2 доли дохода плательщика, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Размер алиментов, если их назначает суд:

  • на одного ребенка - 1/4 доли дохода плательщика;
  • на двоих детей - 1/3 доли дохода плательщика;
  • на троих и более детей – 1/2 доли дохода плательщика, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Минимальный и максимальный размер алиментов:

  • в возрасте до 6 лет - 1281,5 грн - 25-630 грн;
  • от 6 до 18 лет - 1598 грн - 31-960 грн.

Можно ли изменить размер алиментов

Да. Размер алиментов можно увеличить или снизить.

Также можно изменить способ взыскания алиментов. Если ранее была установлена ​​конкретная сумма алиментов (алименты в твердой денежной сумме), то можно изменить это часть от дохода плательщика. Или наоборот. Это можно сделать по личной договоренности или по решению суда.

Основания для изменения размера алиментов:

  • изменения материального или семейного положения плательщика или получателя алиментов;
  • ухудшение или улучшение здоровья кого-либо из них;
  • других случаях (ребенок находится на полном государственном или религиозном содержании и т.п.).

Если военнослужащий добровольно не платит алименты, необходимо обратиться в суд. И получить судебный приказ о взыскании алиментов. Этот судебный приказ необходимо направить во исполнение в воинскую часть, в которой он служит.

Если неизвестно, в какой части служит военный

Необходимо обратиться в местную исполнительную службу или частного исполнителя. Исполнитель должен направить запрос Минобороны для получения этой информации. После этого государственный (частный) исполнитель должен направить судебный приказ в эту воинскую часть для исполнения.

Если государственный исполнитель не выполняет действий по взысканию

Можно написать жалобу руководителю исполнительной службы, которая открыла исполнительное производство. Если результата нет, то на Минюст.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети алименты военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украину вновь посетила миссия МВФ, которая оценит прогресс в выполненных шагах и реформах

Только недавно был утвержден обновленный Меморандум с МВФ с требованиями реформ.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд – тестирование на знание норм права состоится 14-15 ноября

Высшая квалификационная комиссия судей изменила очередность этапов конкурса.

«Чернобыльская пенсия» будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год – проект бюджета на 2025 год

Кабмин учел предложение о проверке пенсионеров, получающих «чернобыльскую пенсию».

Раскол, конфликты и взаимные обвинения – что происходит в ВККС после увольнения руководителя Секретариата Елены Пономаренко

Высшая квалификационная комиссия судей на фоне проблем с конкурсами в апелляционные суды и ВАКС рискует оказаться в состоянии репутационного и функционального кризиса.

Пенсионную реформу в Украине начнут с 1 июля 2025 года – вместе с реформой спецпенсий

Соответствующие требования поставил перед Украиной Международный валютный фонд и они отразились в законопроекте о Бюджете на 2025 год, который Кабмин подготовил ко второму чтению.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду