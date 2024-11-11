Верховная Рада переименовала уже около 330 населенных пунктов

В настоящее время в Раде на обсуждении еще достаточно много названий, в частности те, которые не отвечают стандартам украинского языка.

Источник фото: rada.gov.ua

Главы Украинского института национальной памяти Владимир Тылищак сообщил, что Верховная Рада уже переименовала около 330 населенных пунктов, названия которых содержали символику российской имперской политики или не соответствовали стандартам государственного языка.

В частности, он напомнил, что закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» предусматривал четкие процедуры, которые должны были быть осуществлены как раз в течение 2023-2024 года – «в течение года со времени вступления закона об устранении существующих названий, содержащих символику российской имперской политики».

«Верховная Рада на сегодня переименовала около 330 населенных пунктов в Украине, которые содержат такую символику. И этот процесс продолжается. В Верховной Раде еще достаточно много названий на обсуждении. В частности, те, которые не отвечают стандартам украинского языка», – отметил Тылищак, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что общины также могут поднимать вопрос о, в первую очередь, возвращении исторических названий или присвоении своим населенным пунктам новых названий.

Напомним, на Одесщине село Первомайское переименовали в Гуровское в честь разведки.

Кроме того, 9 октября Верховная Рада приняла серию постановлений по переименованию. В результате переименован город Южный Одесского района Одесской области на город Пивденный (постановление 12092). Вместе с тем, провалено постановление 12084 о переименовании этого города Южный на город Порт-Анненталь (только 155 голосов). Также Верховная Рада переименовала города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Пивденноукраинск.

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