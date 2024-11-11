Для безопасности матча Франция-Израиль в Париже мобилизуют более 5 тысяч силовиков

4 тысячи полицейских и 1,6 тысячи работников стадиона привлечены для защиты фанатов.

Источник фото: AP News

Для безопасности футбольного матча между Францией и Израилем в Париже будет привлечено 4 тысячи полицейских и 1,6 тысячи работников стадиона, сообщает AP со ссылкой на правоохранительные органы. Ожидается, что матч Лиги наций УЕФА, запланированный на 14 октября, посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет AP News.

Из-за высокого уровня риска, вызванного последними насильственными инцидентами против израильских болельщиков в Амстердаме, полиция усилит меры безопасности на стадионе «Стад де Франс» и прилегающих территориях. Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес подчеркнул, что власти жестко отреагируют на любые проявления насилия.

Вблизи стадиона будет развернут антитеррористический периметр безопасности, а проверки усилят систематическими обысками сумок. Также французская сторона контактирует с израильскими силами безопасности для координации действий.

Совет национальной безопасности Израиля накануне призвал своих граждан за рубежом избегать массовых мероприятий, в частности матча в Париже, учитывая возможные нападения под видом демонстраций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.